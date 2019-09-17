Мурманчанам и главе области не понравилась обновленная площадь Первоучителей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-17T09:31:29+03:00

На площади Первоучителей почти все лето шла реконструкция, которой ждали 30 лет. Фото: Елена Калмыкова

Все лето она была на реконструкции, а выглядит как до ремонта

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Летом площадь Первоучителей у областной научной библиотеки в Мурманске была огорожена забором. С момента установки здесь памятника Кириллу и Мефодию (а было это в 1990 году), больших работ по преображению зоны отдыха не было.

На реконструкцию сквера потратили 32 миллиона рублей. По плану, у памятника должны были заменить освещение, установить скамейки-клумбы.

- Площадка перед памятником Первоучителей будет вымощена износостойкой гранитной плиткой, а в центре появится панно из черно-белых гранитных плит с изображением раскрытой книги. На центральном входе в сквер будут установлены шесть стендов со встроенной подсветкой, посвященные истории славянской письменности. Памятник Кириллу и Мефодию также обновится, - обещали в июле в мэрии областного центра.

Но вот осенью площадь, как и обещали, открыли. Но мурманчанам ее новый вид не понравился. "А что изменилось?", "С учетом, насколько ее закрыли, там должны были, как минимум установить два фонтана", - пишут северяне в соцсетях.

После открытия площади мурманчане не увидели ни книгу, ни скамейки-клумбы. Фото: Елена Калмыкова

Не оценил качество работ и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Я был на площади в субботу, когда открылся Баренц-фестиваль театров кукол. Если это качественный ремонт... Прошу заняться проблемой, - обратился к властям города глава региона на оперативном совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU