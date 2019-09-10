Мурманск примет Баренц-фестиваль театров кукол

10 Сент. 13:04 2019-09-10T15:47:51+03:00

В столице Заполярья культурное событие пройдет уже во второй раз

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Отличная новость для юного зрителя! С 14 по 18 сентября Мурманск примет IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона.

В нем будут участвовать профессиональные театры кукол из разных уголков России и стран Скандинавии. В ходе фестиваля проведут свои мастер-классы театральные критики и специалисты.

- На культурном празднике покажут около 15 спектаклей для разных возрастов, проведут творческие встречи. Ожидается не меньше трех тысяч человек, - сообщается на официальном сайте Мурманского областного театра кукол.

Фестиваль займет несколько площадок города: Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку, Детскую театральную школу, театр кукол и областную филармонию.

Первый раз такой фестиваль провели в 1999 году в Швеции. Уже тогда было решено, что он будет не конкурсным. Главное, чтобы профессиональные и непрофессиональные театры Евроарктического региона могли встречаться, общаться, обмениваться творческим опытом и учиться друг у друга.

Взрослые и дети увидят зарубежные спектакли "Гав! Я же говорил!" из Швеции, "Таво и Бэлла" из Финляндии, "Голоса Катарины" из Норвегии и другие. Показы будут идти как на оригинальном языке, так и на английском.

ИСТОЧНИК KP.RU