2019-03-28T14:11:13+03:00
Недвижимость

Мурманский УФАС приостановил дело против детского городка «Сказка»

Произошло это в связи с поступлением в суд заявления со стороны прокуратуры
Иван ПЕТРОВ
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Дело о городке «Сказка», уже полюбившемся мурманчанам, забуксовало в УФАСе.Дело о городке «Сказка», уже полюбившемся мурманчанам, забуксовало в УФАСе.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Посреди весенней грязи, «угрюмых наливаек» и серых домов, раскинулся яркий островок волшебства. Здесь открываются ворота в мир детства, речь идет про детский городок «Сказка» в Мурманске.

Большая, огороженная площадка с аттракционами и скульптурами находится на проспекте Героев-Североморцев. Открылся городок полгода назад, причем, с изрядной поспешностью (местами все еще продолжается строительство). Очевидно, хотели успеть ко Дню города. Большинство мурманчан отзываются о «Сказке» тепло.

Но критика тоже не-нет, да проскакивает. Хотя бы начать с того, что дизайн-проект смотрелся поинтереснее, чем итоговый результат. Да и отсутствие фигурной стены по всему периметру вызвало нарекания. Антимонопольная служба, в свою очередь, заподозрила сговор и завышенную цену при строительстве. Сегодня мы спросили, как продвигается дело.

- На сегодняшний день дело приостановлено в связи с тем, что в суде рассматривается жалоба. Прокуратура оспаривает решение, по части неправомерного проведения торгов и капитального ремонта. Как только будет принято решение судебной инстанции, дело возобновят, - пояснила «КП» заместитель руководителя мурманского УФАС России Ирина Попова.

Напомним, ранее команда «Сказки» сталкивалась с претензиями со стороны министерства строительства. Дело кончилось нехилым штрафом - 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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