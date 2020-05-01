Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: можно ли северянам ездить на дачу в майские праздники

1 Май 2020 2020-05-01T13:36:20+03:00

Из-за снежной зимы сажать рассаду пока рано, но вполне можно побыть на свежем воздухе, не рискуя подхватить коронавирус. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом в регионе растет, а сами северяне не шибко ответственно соблюдали самоизоляцию. В «Белом доме» нашли возможным, сделать некоторые послабления в ограничительных мерах. Так, например, с 5 мая в Мурманской области возобновят свою работу салоны красоты, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.

Не придется сидеть в душных квартирах в эти первые весенние погожие деньки и владельцам дач. Поездки на приусадебные участки пополнили перечень исключительных случаев для выхода из дома.

- Не покидать место жительства за исключением … следования гражданина и членов его семьи (родители, муж или жена, дети) в пределах территории Мурманской области от места жительства в загородный дом, на дачные и садовые участки и огороды и обратно при наличии документов, подтверждающих право на объект, - говорится в постановлении правительства Мурманской области.

Исключение составляют многократные поездки и, если дача находится на территории, где введен особый режим. Напомним: речь идет об Апатитах, Кировске, Белокаменке, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях и Печенгском районе.

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