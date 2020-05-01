2020-05-01T13:23:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в колонии в Ревде коронавирусом заразилось еще двое осужденных

На опасную инфекцию протестируют всех, кто находится в исправительном учреждении
Варвара РУСЛАНОВА
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Осужденных изолировали из-за эпидемии коронавируса.Осужденных изолировали из-за эпидемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной. Особого внимания заслуживает каждый муниципалитет, куда пробралась опасная инфекция. Тем не менее, северяне с тревогой следят за ситуацией в Ловозерском районе, где вирус попал в закрытое учреждение.

Напомним: COVID-19 выявили у одного из осужденных исправительной колонии строгого режима №23 в Ревде. Однако в последние дни количество заболевших в Ловозерском районе выросло до трех заболевших.

- Коронавирус подтвердился у осужденных. Они изолированы. Мы приянли решение протестировать всех, кто находится в этом учреждении – а это, если я не ошибаюсь, примерно 570 человек. Колония закрыта на карантин. Мы делаем все, чтобы избежать там образования нового очага, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Такая работа в исправительном учреждении уже ведется. Как рассказывают сами осужденные, анализы уже взяли у порядка 100 человек и на этом работа приостановилась.

- Обстановка в колонии напряженная. Администрация никакой информации не дает.... Вся зона на жестком карантине, перемещение внутри максимально ограничено, в столовую не ходим, еду приносят в бараки, - рассказывает собеседник «КП» из мест не столь отдаленных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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