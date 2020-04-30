2020-04-30T11:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из-за эпидемии компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, потеряли 53% прибыли

И это, не говоря о затратах на дезинфекцию подвижного состава
Елена МОЛОДЦОВА
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Автобусы ходят практически пустые из-за коронавируса.Автобусы ходят практически пустые из-за коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Куда ни посмотри – повсюду терпящие бедствие из-за эпидемии коронавируса. Режим обязательной самоизоляции плохо сказался на экономике, которая теперь напоминает дырявую трубу, прохудившиеся участки которой пытаются закрыть субсидиями из правительства. Отрасль пассажирских перевозок, несмотря на то, что ее работу никто не приостанавливал, тоже стала одной из таких брешей.

- В связи с введением ограничительных мер с 15 марта по 26 апреля пассажиропоток ощутимо снизился: на 54% по количеству совершенных поездок и на 53% в перерасчете на выручку. Кроме того, на перевозчиков легли дополнительные расходы по дезинфекции транспортных средств и обеспечению средствами индивидуальной защиты сотрудников, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

В итоге перевозчики, обслуживающие маршруты регулярных перевозок, понесли убытки примерно в 141 миллион рублей. Правительство частично покроет их – из бюджета намерены выделить 131 миллион рублей, рассчитывая на поддержку из федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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