Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у пассажира рейса Москва – Мурманск подтвердился коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T22:51:56+03:00

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Воздушное сообщение между российскими городами из-за коронавируса отменено. Однако от полетов все же лучше воздержаться. Ранний рейс из столицы недельной давности его пассажиры запомнят видимо надолго. Нет, нет, Слава Богу, никаких треволнений им не пришлось испытывать во время поездки, а вот после…

- У пассажира, вернувшегося в Мурманск из Москвы 22 апреля рейсом С7 1227 22 апреля, подтвержден коронавирус. Если вы или ваши близкие летели вместе с ним, просим вас немедленно позвонить на телефон горячей линии 8 (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00, - обращается к северянам оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Кроме того, пассажиров того рейса убедительно просят не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения. Для осмотра и забора анализы медицинские работники приедут на дом.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил в столь непростое для всех время настойчиво порекомендовать ресурсникам не отключать больше бизнесу блага цивилизации и обеспечить бесперебойную работу предприятий. Тем более что в случае необходимости власти готовы будут помочь им финансово.

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