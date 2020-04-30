Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как власти поддержат туризм в Мурманской области

30 Апр 2020 2020-04-30T10:50:53+03:00

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Коронавирус поставил на паузу не только жизнь северян, но и туризм. Заповедные уголки кольского края, так манящие иностранцев и гостей из других регионов стран, оказались временно не доступны для них. В период застоя руку помощи туристическому бизнесу протянуло правительство.

- В этом году для этой сферы предусмотрена беспрецедентная субсидия в 10 миллионов рублей. Кроме того, расширен перечень того, на что ее можно получить: 800 тысяч рублей – на инфраструктурные проекты, до 500 тысяч рублей – на сопутствующее оборудование и 300 тысяч рублей – на событийные мероприятия, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Власти намерены после окончания карантина поспособствовать возвращению туристов на север. Для этого они предложили туропрераторам вдвое снизить цены на туры, разницу намерены покрыть из бюджета. Также власти предлагают профессиональным гидам выйти из тени. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано толь 20 экскурсоводов.

- Для этого будет организован конкурс «Глоток Арктики», приз за победу в различных номинациях – субсидия на оформление ИП или ООО, - отметил Дмитрий Филиппов.

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