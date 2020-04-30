Продление нерабочей недели в Мурманске до 11 мая: надо ли заново делать справки от работодателя
Несколько дней назад президент России Владимир Путин сообщил, что режим обязательной самоизоляции продлен еще на 11 дней. Экономические проблемы такого, безусловно, необходимого и вынужденного решения представить не трудно. А вот какие трудности он несет простым северянам?
- А как тебе на работу ходить? Опять справку переделывать? Нам после второго продления пришлось это делать, поскольку номер постановления правительства изменился? – дозвонилась в редакцию «КП» мурманчанка Ольга Макарова.
Ответ на эти вопросы есть у оперативного штаба Мурманской области, который и поспешил успокоить обеспокоенных северян:
- Справка с работы, разрешающие гражданину в период самоизоляции, покидать дом будет действовать до окончания майских праздников. Они продлеваются автоматически с 30 апреля до 11 мая включительно. Исключение составляют только предприятия, возобновившие свою деятельность после 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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