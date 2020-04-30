2020-04-30T09:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор отменил решение властей Кировска, разрешающее горожанам уезжать в отпуск

В ведомстве назвали это решение преждевременным
Елена МОЛОДЦОВА
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С отпусками жителям Кировска и Апатитов придется повременить.С отпусками жителям Кировска и Апатитов придется повременить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недолго музыка играла… На фоне растущей заболеваемости коронавирусом не только в целом по Мурманской области, но и конкретно в Аптаитско-Кировской агломерации, где COVID-19 подхватило уже 119 человек, решение местных властей разрешить горожанам уезжать в отпуск выглядело по меньшей мере странно.

Напомним: соответствующее постановление накануне подписал глава администрации Кировска Юрий Кузин, его пример 30 апреля собиралось последовать и руководство Апатитов, но не свершилось…

- Роспотребнадзор отменил это решение, назвав его преждевременным, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

К слову, послабление вызвало недоумение в первую очередь у самих горожан, которые переживали, что отпускники развезут заразу по другим регионам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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