Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: Глава администрации Кировска разрешил горожанам уезжать в отпуск

29 Апр 2020 2020-04-29T14:19:49+03:00

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Мурманская область – особенный регион. Уже с наступлением мая северяне, у которых есть такая возможность, стремятся выехать в более теплые края и, конечно, эпидемия коронавируса и введенные из-за этого ограничения внесли коррективы в их планы. Однако после обращения президента России Владимира Путина о продлении режима самоизоляции до 11 мая и возможных в последующем послаблениях свет в конце тоннеля забрезжил, по крайней мере, в Кировске.

Напомним: город в подножья Хибин и соседние Апатиты с 5 апреля закрыли на карантин, во время которого их пределы можно покинуть только по двум причинам: в случае смерти близкого родственника и визита к врачу. Однако теперь есть и третий повод.

- С 30 апреля кировчане смогут выезжать в отпуск за пределы муниципального образования. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Кузин, - сообщили в администрации Кировска.

Правда, для этого придется предоставить подтверждающие намерения документы: заверенная копия приказа об отпуске или отпускное удостоверение, документ, подтверждающий родство с несовершеннолетним или письменная доверенность от родителя, а также правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную за пределами Мурманской области, или регистрация в другом регионе.

Для согласования выезда кировчане по-прежнему могут обращаться в МФЦ по электронному адресу: info@kirovsk.mfc51.ru.

Правда, местные жители всерьез переживают, что отправившиеся в отпуск земляки могут разнести короанвирус по другим регионам - число заболевших в Кировске и Апатитах уже достигло 114 человек. Тем более, что этот вопрос оперативным штабом не был согласован.

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