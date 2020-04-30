Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 апреля 2020 года: 1227 заболевших и 98 выздоровевших

Мурманскую область продолжает лихорадить – коронавирус продолжает развивать на ее территории бурную деятельность. И последняя сводка регионального оперативного штаба – лишне тому подтверждение.

По обновленным данным, в регионе подтвержден 1227 случая COVID-19. К счастью, 98 человек медики смогли вылечить. Не обошлось и без потерь: четверо пожилых северян погибли.

Что касается географии, то в этот раз тысячный рекорд преодолел главный очаг новой коронавирусной инфекции в Заполярье. В Белокаменке опасный вирус подхватило уже 1002 рабочих (+80 за сутки). Однако продолжается рост и в других муниципалитетах, которые с некоторых пор принято считать отдельно – 225 случаев коронавируса (+21 за сутки).

Итак, в Апатитско-Кировской агломерации теперь уже 119 зараженных (+5 за сутки). В Мурманске заболело 33 человека (+3 за сутки). И его стремительно догоняет Печенгский район – 28 случаев COVID-19 (+5 за сутки). Не отстают и остальные: в Североморске – 12 зараженных (+2 за сутки), Полярном – 7 (+1 за сутки), Снежногорске, Мончегорске и Кольском районе – по пять (+2 и +1 за сутки в двух последних), Оленегорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по три (+1 за сутки в двух последних), Кандалакше и Ковдоре – по одному. Вот такая картина!

Между тем, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сам дважды в неделю проверяется на коронавирус. Это рассказал глава региона российской журналисте Тине Конделаки во время обсуждения ситуации в Белокаменке. Кстати, в Заполярье уже проведено более 30 тысяч исследований на СOVID-19.

Несмотря на напряженную ситуацию, некоторые муниципалитеты все же решили ослабить закрученные с 5 апреля гайки. Так, например, глава администрации Кировска Юрий Кузин, а следом за ним и его коллега из Апатитов, решили разрешить горожанам уехать в отпуск.

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