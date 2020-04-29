Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области проведено больше 30 тысяч исследований на коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T12:29:35+03:00

Лаборатории проводят больше 1200 тестов в день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лаборатории работают в авральном режиме и делают в сутки больше 1200 тестов

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У 90% жителей Мурманской области, подхвативших новую коронавирусную инфекцию, болезнь проходит бессимптомно, а значит, выявить ее можно только массово тестируя людей. И лаборатории стараются, с каждым днем наращивая мощности.

- В сутки выполняется более 1200 исследований на выявление коронавирусной инфекции. За все время только лабораториями государственных организаций проведено 30 160 таких тестов, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Львиная доля этих исследований приходится на лаборатории на базе областной больницы и центра специализированных видов помощи, которые в том числе проводят анализы и для медперсонала региона. Несмотря на большой объем работы, дефицита в тестах нет – поставки в Заполярье продолжают идти. Ближайшую с 10 тысячами тестов ожидают в начале следующей недели.

- По рекомендации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса изучаем внедрение иммуноферментного анализа, который тоже позволяет выявлять наличие коронавирусных частиц, - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

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