2020-04-29T16:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Как можно уехать из Кировска и Апатитов в отпуск

К услугам горожан пока только автомобильный и железнодорожный транспорт
Елена МОЛОДЦОВА
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Вместе с билетом на вокзале надо предъявить и разрешение от администрации.Вместе с билетом на вокзале надо предъявить и разрешение от администрации.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса на федеральном уровне продлили, а Апатиты и Кировск, по сути, являются вторым крупным очагом новой опасной инфекции после Белокаменки – число заболевших в этих городах достигло уже 114 человек, руководство этих муниципалитетов решилось на некое послабление.

Напомним: глава администрации Кировска Юрий Кузин уже подписал постановление, разрешающее горожанам выезд в отпуск, разумеется, при наличии определенных документов. Как стало известно «КП», примеру соседей намерена последовать администрация Апатитов – постановление готовятся принять 30 апреля.

- Выехать за пределы города можно автомобильным и железнодорожным транспортом. Для этого необходимо на блок-постах: один развернут на дороге, второй – на вокзале предъявить разрешение от главы администрации и подтверждающие документы, - отметила пресс-секретарь администрации Кировска Ольга Маркова.

Согласовать свой отъезд с властями по-прежнему можно через местные МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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