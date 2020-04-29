Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 апреля 2020 года: 1126 заболевших и 98 выздоровевших
Пожалуй, такого накала страстей Мурманская область не видела с начала эпидемии коронавируса. Тогда северяне также, затаив дыхание, ждали сообщения о новых заболевших.
По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено 1126 человек. Врачи смогли поставить на ноги 98 из них, четверо, к сожалению, погибли.
По-прежнему главным и постоянно растущим очагом новой опасной инфекции является масштабная стройка в Белокаменке. Несмотря на то, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис уверяет, что вспышка локализована. Количество зараженных на объекте день ото дня увеличивается. К 29 апреля их уже насчитывается 922 (+55 за сутки).
Второй локализованный очаг в Апатитско-Кировской агломерации тоже растет, правда, далеко не так стремительно как первый. Там коронавирус подтвердили у 114 местных жителей (+5 за сутки). В Мурманске заболело 30 человек (+1 за сутки), Печенгском районе – 23 (+6 за сутки), Североморске – 10 (+1 за сутки), Полярном – 6, Снежногорске – 5 (+1 за сутки), Кольском районе - 4 (+1 за сутки), Оленегорске и Мончегорске – по трое, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по два (+1 за сутки в последнем), Кандалакше и Ковдоре – по одному.
К слову, минувшие сутки выдались весьма насыщенными на новости. Во-первых, у семи из 300 рабочих, вылетевших из Белокаменки в Екатеринбург, - подозрение на COVID-19. Коснулись темы происходящего на стройке на западном берегу Кольского залива и на совещании с главами региона у президента России Владимира Путина. В частности Андрей Чибис попросил при принятии решения о послаблении режима ограничений отделять этот очаг от ситуации в целом в регионе, а также попросил развернуть возле Белокаменки мобильный – на этот раз инфекционный – госпиталь МЧС России.
Во-вторых, тотальная дезинфекция постепенно охватывает весь регион, а индекс самоизоляции продолжает падать.
В-третьих, в роддоме №3 20 коек перепрофилировали под беременных рожениц, зараженных коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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