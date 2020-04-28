Продление нерабочей недели в Мурманске до 11 мая 2020 года: «Две недели ограничений необходимы, но надо учитывать специфику больших строек»

28 Апр 2020 2020-04-28T22:46:15+03:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента при принятии решений отделять очаг от ситуации в целом по региону

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области напряженная. Это понимают и сами северяне, и региональные чиновники, и президент. Именно поэтому сразу после мэра Москвы Сергея Собянина доклад перед президентом России Владимиром Путиным держал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мы понимаем, что необходимо еще две недели побыть в режиме ограничений. Просьба при проработке критериев при ослаблении режима ограничений, учитывать специфику больших строек и отделять очаг от ситуации в целом по региону, - обратился к главе государства Андрей Чибис.

И тут же получил ответ, что это вполне в полномочиях губернатора. Но решение надо согласовать с главным санитарным врачом региона.

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