2020-04-28T20:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионе за неделю составили 116%»

Андрей Чибис предпочел отделить Белокаменку от остального региона в докладе президенту России
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис доложил о ситуации с коронавирусом президенту России. Фото: ИнтернетАндрей Чибис доложил о ситуации с коронавирусом президенту России. Фото: Интернет
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Несмотря на большое количеством заболевших, Россия не вышла еще на плато эпидемии. Однако глава государства Владимир Путин предпочитает держать руку на пульсе. С докладами о ситуации в своих регионах выступили их губернаторы. Одним из первых слово дали главе Мурманской области Андрею Чибису.

- На сегодняшний день у нас 1056 инфицированных. Из них 82% - это локальный очаг на промплощадке в Белокаменке, остальные 189 случаев – в других населенных пунктах области. Выздоровели 88 человек, - привел статистику Андрей Чибис. – Темп прироста заболевших за неделю составил 116%. Если исключить Белокаменку, то порядка 2%.

Губернатор напомнил, что первый очаг в Апатитах и Кировске, куда инфекцию завез вернувшийся с Кубы местный житель, уже локализован, благодаря оперативной работе Роспотребнадзора и крупнейших работодателей муниципалитетов.

- Второй очаг – стройка в Белокаменке, где на одной площадке находится более 10 тысяч человек. Выявить инфицированных удалось в результате опережающего массового тестирования рабочих. Очаг локализован очаг. Там реализуется комплекс специальных санитарных мероприятий, - отметил Андрей Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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