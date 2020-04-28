Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роддом №3 в Мурманске перепрофилировали для беременных и рожениц с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T16:52:55+03:00

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К сожалению, коронавирусу все равно сколько тебе лет, твои проблемы и состояние здоровье. Коварная инфекция не щадит никого: ни детей, ни стариков, ни беременных женщин. Специально для последней категории в Мурманске отвели целый роддом №3.

- Регистрируются случаи заражения коронавирусом среди беременных женщин. Поэтому для пациенток, требующих особого внимания, были созданы условия для оказания им медицинской помощи в специализированном учреждении. В роддоме №3 было перепрофилировано 20 коек для лечения беременных, рожениц и новорожденных детей с COVID-19, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Основная часть специалистов третьего роддома будет временно переведена для работы в родильный дом №1. Приняло ли медучреждение на улице Бочкова первых пациенток, пока не сообщается.

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