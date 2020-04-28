Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал до 2,4 баллов

28 Апр 2020 2020-04-28T16:03:20+03:00

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Все хуже и хуже жители Мурманска сидят по домам, подвергая себя и всех вокруг большим рискам заразиться коронавирусом. Индекс самоизоляции в последнее время и так оставлял желать лучшего, но теперь упал сильнее, чем обычно.

Согласно «Яндекс.Картам», 28 апреля этот показатель составил в областном центре всего 2,4 балла. Откуда следует, что на улицах полным полно людей. В Североморске и Апатитах горожане выходят из дома чуть реже, но и их рейтинг тоже снизился - до 3,2 баллов. С такими темпами ничего хорошего ждать не приходится. А ведь в Мурманской области выявлено уже более тысячи зараженных COVID-19… Северянам стоит задуматься.

К слову, во многих российских городах сейчас наблюдается тенденция к игнорированию ограничительных мер, что, разумеется, печально. Так, в Екатеринбурге индекс самоизоляции упал до 1,9 баллов, в Челябинске – до 1,7 баллов, а в Санкт-Петербурге – до 2,1. Результат в 4 балла и выше не достигает в дневное время практически ни один город.

Напомним: Мурманская область на шестом месте по количеству заболевших в России. Дагестан, где прирост зараженных коронавирусом за сутки оказался в два раз больше, не дал Заполярью вернуться в пятерку лидеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU