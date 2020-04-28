Тотальная дезинфекция из-за коронавируса в Мурманске раствором хлора обработал ЗАГС, а в Кандалакше – железнодорожный вокзал
Спустя месяц после того, как коронавирус перешагнул границу Мурманской области, в регионе началась тотальная дезинфекция общественных мест. Справедливости ради на сказать, что подъезды многоквартирных домов управляющим компаниям было рекомендовано убирать с дезсредствами и раньше, но вот до мест скопления людей обработка добралась только сейчас.
Напомним: на выходных десант МЧС, вооруженный ранцевыми дезинфекционными опрыскивателями, высадился на железнодорожном вокзале в Мурманске. Затем спецобработку прошел и ЗАГС в столице Заполярья и железнодорожный вокзал в Кандалакше.
– Мы разработали комплекс мероприятий по санитарной обработке мест массового пользования. Дезинфекция будет проводиться поэтапно в управлениях административных округов и школах, – рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Как сообщили в оперативном штабе региона, обработка водным раствором хлора ждет также торговые центры. А вот с дезинфекцией улиц придется подождать – погода не позволяет это делать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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