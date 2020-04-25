Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Железнодорожный вокзал в Мурманске обработали дезсредствами

25 Апр 2020 2020-04-25T17:36:58+03:00

А вот выйти на улицу с ранцевыми дезинфекционными опрыскивателями сотрудникам МЧС погода не позволяет

Изменить размер текста: A A

Признаться, из самоизоляции плохо видно обрабатывают ли жилищные и прочие службы общественные места, как положено, или тоже отсиживаются дома. Однако дезинфекция проводится и в Мурманской области. Накануне на железнодорожном вокзале в столице Заполярья высадился целый оранжевый десант.

Это специалисты Невского спасательного центра МЧС России приехали проводить обработку дезинфицирующим составом здания транспортного узла. За спинами сотрудников были ранцевые дезинфекционные опрыскиватели с водным раствором хлора.

- На сегодняшний день погода не позволяют проводить обработку улиц. Это возможно только при температуре выше +5 градусов и когда сойдет снег и лед, - объясняет министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев. – Поэтому пока дезинфицирующим составом обрабатываются общественные места во всех муниципалитетах региона.

Как подчеркнули в опрештабе, тотальная дезинфекция пройдет по всей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. На сайте представлена полезная информация для заполярных предпринимателей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формой могу быть введены в ближайшее время. Также в правительстве планируют использовать и другие способы онлайн-мониторинга (Подробности)

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU