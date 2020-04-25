2020-04-25T17:36:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Железнодорожный вокзал в Мурманске обработали дезсредствами

А вот выйти на улицу с ранцевыми дезинфекционными опрыскивателями сотрудникам МЧС погода не позволяет
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Сотрудники МЧС обработали железнодорожный вокзал от коронавируса. Фото: Правительство Мурманской областиСотрудники МЧС обработали железнодорожный вокзал от коронавируса. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Признаться, из самоизоляции плохо видно обрабатывают ли жилищные и прочие службы общественные места, как положено, или тоже отсиживаются дома. Однако дезинфекция проводится и в Мурманской области. Накануне на железнодорожном вокзале в столице Заполярья высадился целый оранжевый десант.

Это специалисты Невского спасательного центра МЧС России приехали проводить обработку дезинфицирующим составом здания транспортного узла. За спинами сотрудников были ранцевые дезинфекционные опрыскиватели с водным раствором хлора.

- На сегодняшний день погода не позволяют проводить обработку улиц. Это возможно только при температуре выше +5 градусов и когда сойдет снег и лед, - объясняет министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев. – Поэтому пока дезинфицирующим составом обрабатываются общественные места во всех муниципалитетах региона.

Как подчеркнули в опрештабе, тотальная дезинфекция пройдет по всей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. На сайте представлена полезная информация для заполярных предпринимателей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формой могу быть введены в ближайшее время. Также в правительстве планируют использовать и другие способы онлайн-мониторинга (Подробности)

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Железнодорожный вокзал в Мурманске обработали дезсредствами
Апрель в Мурманске: В городе выпала половина месячной нормы осадков, а три дороги в Заполярье закрыты для проезда
Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формы могу быть введены в ближайшее время
Детям 7-8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 балла
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд во время пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей
Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирсом: «В мобильном госпитале в Белокаменке находятся 53 пациента»
Коронавирус перевел акцию «Сад памяти» по высадке деревьев в Мурманской области в онлайн-режим
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России
Весна тут ни при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Скорее всего, режим ограничений будет продлен и после 30 апреля»
Весна откладывается: в Мурманской области – штормовое предупреждение
Вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей»
Пьяный житель Заполярного на 8 Марта покусал полицейского
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе
Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание
В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»
Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать "ВАЗ", но только дотолкали его до соседнего двора
Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевших и 4 человека умерли
В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина