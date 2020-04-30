Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: когда в Мурманской области заработают парикмахерские и салоны красоты

30 Апр 2020 2020-04-30T23:15:03+03:00

Мастерам из индустрии красоты разрешили трудиться с соблюдением почти десятка правил

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Как метко заметила мурманская журналистка Анастасия Лайтер, кто бы мог подумать, что однажды отросшие непрокрашенные корни и облупленный гель-лак станут признаком социальной сознательности, а не свидетельством невнимательности к собственной внешности. Однако именно такое тяжелое время настало для прекрасной половины человечества.

Весь этот долгий апрель мастера индустрии красоты буквально умоляли губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разрешить им трудиться и клялись соблюдать все меры безопасности. И глава региона, наконец-то, смог удовлетворить их настойчивые просьбы.

- С 5 мая салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические и косметологические салоны смогут возобновить работу, строго соблюдая определенные правила, - сообщил оперативный штаб Мурманской области.

К слову, условий мастерам поставили немало:

- обязательно предварительно уведомить главу администрации муниципалитета о возобновлении работы;

- неукоснительное соблюдение СанПиН;

- перед открытием обязательная генеральная уборка с полной дезинфекцией, а после каждого клиента повторная дезинфекция и проветривание помещения;

- обязательное проведение термометрии работникам;

- обязательное использование халатов, масок, перчаток и антисептиков;

- ведение работы по предварительной записи.

- обслуживание клиентов с интервалом 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

Но главное, что работать можно и северянки, наконец-то, смогут навести красоту.

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