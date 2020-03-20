Мурманский областной драматический театр начнет показывать спектакли онлайн
Мурманский театр кукол, драмтеатр Северного флота и областной драматический театр отменили все свои спектакли из-за угрозы коронавируса. На время закрылась также мурманская филармония, но там придумали выход из положения – музыкальное заведение будет радовать северян онлайн-трансляциями концертов. Первый собираются провести 21 марта. Их примеру последовали и в областном драмтеатре.
- Уважаемые зрители! Несмотря на карантин, Мурманский областной драматический театр продолжает работать. Мы планируем показывать онлайн-трансляции своих спектаклей. Благодаря этому, вы сможете увидеть постановки из архива театра, не выходя из дома. 19 марта мы предлагаем вам посмотреть запись спектакля «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя, - сообщили в официальной группе драмтеатра в соцсетях.
Напомним: в Мурманске закрываются бассейны, воскресные школы и суды из-за распространения нового COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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