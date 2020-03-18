2020-03-18T17:24:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме

Первую трансляцию планируют провести вечером 21 марта
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Культурно обогатиться можно будет и на карантине. Фото: Мурманская областная филармонияКультурно обогатиться можно будет и на карантине. Фото: Мурманская областная филармония
Изменить размер текста:

После того, как Мурманская областная филармония закрыла свои двери из-за коронавируса, северяне остались без культурно-просветительского досуга. Тем не менее, унывать не стоит - заведение будет транслировать музыкальные перформансы через Интернет.

- Мурманская филармония начала подготовку к серии концертов, которые пройдут в онлайн-режиме. В период, когда коронавирус вносит свои коррективы в жизнь людей по всему миру, музеи, театры и концертные залы вынуждены на время уходить на покой. А чтобы зрители не чувствовали себя оторванными от жизни и от мира искусства, мы решили поддержать любителей музыки, и предлагаем северянам послушать и увидеть мурманских артистов в режиме трансляции. Первую планируется провести 21 марта в 18:00 в нашей группе "Вконтакте", - сообщили в музыкальном учреждении.

Учитывая тот факт, что школьники в Мурманской области ушли на длительные каникулы, предполагается сетевой показ нескольких музыкальных программ и для детей.

Напомним: в заполярной столице из-за угрозы распространения коронавируса также закрылся драматический театр Северного флота, областной драмтеатр и театр кукол.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу. Северян просят реже бывать в общественных места (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МАГУ временно отложили переход на дистанционное обучение
Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме
В Рязани задержали жителя Мурманска, который ограбил шестерых женщин
В Мурманск приехал первый контейнерный поезд из Китая
В Мурманске на мосту к вокзалу из рук 73-летней женщины вырвали сумочку
В колониях и СИЗО Мурманской области из-за COVID-19 отменили все свидания
В Мурманске для кондукторов и водителей общественного транспорта шьют самодельные медицинские маски
Житель Мурманска собрал с жильцов деньги на домофон и оставил их себе
В Оленегорске ищут мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке
Глава администрации Мурманска рассказал о результатах экспресс-анализа на коронавирус
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В Мурманске дети сыграли в валенкобол
Прокуратура обвинила администрацию Молочного в срыве нацпроекта
В Мурманской области к доставке на дом необходимых товаров подключили почтальонов
В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу
Мурманский драмтеатр Северного флота отменяет все спектакли на март и апрель
В Мурманске учащиеся из Норвегии, помещенные в обсерватор, не понимают, почему находятся там
Все концерты в Мурманской областной филармонии отменили
Управляющие компании Мурманской области просят чаще мыть подъезды и дезинфицировать ручки и кнопки в лифте
«Поддержим всех»: Правительство Мурманской области профинансирует 62 местные инициативы
В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора
В Мурманске моряк, которого проверяют на коронавирус, сбежал из обсерватора
Жители Мурманска сметают с прилавков туалетную бумагу и крупу