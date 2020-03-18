Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме
После того, как Мурманская областная филармония закрыла свои двери из-за коронавируса, северяне остались без культурно-просветительского досуга. Тем не менее, унывать не стоит - заведение будет транслировать музыкальные перформансы через Интернет.
- Мурманская филармония начала подготовку к серии концертов, которые пройдут в онлайн-режиме. В период, когда коронавирус вносит свои коррективы в жизнь людей по всему миру, музеи, театры и концертные залы вынуждены на время уходить на покой. А чтобы зрители не чувствовали себя оторванными от жизни и от мира искусства, мы решили поддержать любителей музыки, и предлагаем северянам послушать и увидеть мурманских артистов в режиме трансляции. Первую планируется провести 21 марта в 18:00 в нашей группе "Вконтакте", - сообщили в музыкальном учреждении.
Учитывая тот факт, что школьники в Мурманской области ушли на длительные каникулы, предполагается сетевой показ нескольких музыкальных программ и для детей.
Напомним: в заполярной столице из-за угрозы распространения коронавируса также закрылся драматический театр Северного флота, областной драмтеатр и театр кукол.
Фото: правительство Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу. Северян просят реже бывать в общественных места (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»