Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме

18 Март 2020 2020-03-18T17:24:39+03:00

Культурно обогатиться можно будет и на карантине. Фото: Мурманская областная филармония

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После того, как Мурманская областная филармония закрыла свои двери из-за коронавируса, северяне остались без культурно-просветительского досуга. Тем не менее, унывать не стоит - заведение будет транслировать музыкальные перформансы через Интернет.

- Мурманская филармония начала подготовку к серии концертов, которые пройдут в онлайн-режиме. В период, когда коронавирус вносит свои коррективы в жизнь людей по всему миру, музеи, театры и концертные залы вынуждены на время уходить на покой. А чтобы зрители не чувствовали себя оторванными от жизни и от мира искусства, мы решили поддержать любителей музыки, и предлагаем северянам послушать и увидеть мурманских артистов в режиме трансляции. Первую планируется провести 21 марта в 18:00 в нашей группе "Вконтакте", - сообщили в музыкальном учреждении.

Учитывая тот факт, что школьники в Мурманской области ушли на длительные каникулы, предполагается сетевой показ нескольких музыкальных программ и для детей.

Напомним: в заполярной столице из-за угрозы распространения коронавируса также закрылся драматический театр Северного флота, областной драмтеатр и театр кукол.

Фото: правительство Мурманской области.

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