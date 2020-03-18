2020-03-18T11:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурманский драмтеатр Северного флота отменяет все спектакли на март и апрель

Из-за коронавируса билеты придется сдать
Наталья ЛОБАНОВА
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Храм Мельпомены временно сворачивает свою деятельность. Фото: драмтеатр Северного флотаХрам Мельпомены временно сворачивает свою деятельность. Фото: драмтеатр Северного флота
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Все театры Мурманска официально отправились за кулисы. Последним ушел на временный покой драматический театр Северного флота.

- Уважаемые зрители! В связи с постановлением правительства Мурманской области об отмене культурно-массовых мероприятий численностью свыше 50 человек с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в репертуаре театра произошли изменения. Премьера спектакля «Ботинки на толстой подошве», запланированная на 28 и 29 марта переносится на конец апреля-май. Приобретённые билеты на вышеуказанные числа действительны. О точных датах будет сообщено дополнительно. Все остальные спектакли на ближайшие два месяца отменяются, приносим свои глубочайшие извинения, - сообщили в драмтеатре Северного флота.

Оформить возврат билетов можно в местах их приобретения. По возникшим вопросам просят обращаться по телефону: 8 (8152) 52-80-93 или в кассу театра.

Напомним: Мурманский театр кукол, областная филармония и мурманский драматический театр уже отменили все постановки и концерты из-за угрозы коронавируса.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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