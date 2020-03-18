2020-03-18T09:09:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора

Мужчина отказался лежать в больнице
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мужчина сбежал из обсерватора в Мурманске.Мужчина сбежал из обсерватора в Мурманске.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

17 марта в обсерватор при инфекционном отделении областной больницы госпитализировали 68-летнего рыбака с судна "Стакфел". В тот же день оно зашло в рыбный порт Мурманска, вернувшись из Норвегии.

Из-за распоряжения губернатора, сход на берег экипажей без 14-дневного карантина невозможен. Мужчину с признаками ОРВИ обследовали врачи и госпитализировали, хотят тот упорно сопротивлялся, не понимая всей серьезности ситуации.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

Терпения моряка хватило ненадолго. Около 8 вечера вторника мурманчанин сбежал из обсерватора. Его сразу же стали искать сотрудники полиции и оперативно нашли. Мужчину вернулись в медучреждение, решается о вопрос об избрании для него меры наказания.

В данный момент на самоизоляции находятся 145 человек и 67 - в обсерваторе. Ожидается из Новосибрска результат анализов ирландца, которого проверяют после шахматного турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19. Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)

Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Оленегорске ищут мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке
Глава администрации Мурманска рассказал о результатах экспресс-анализа на коронавирус
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В Мурманске дети сыграли в валенкобол
Прокуратура обвинила администрацию Молочного в срыве нацпроекта
В Мурманской области к доставке на дом необходимых товаров подключили почтальонов
В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу
Мурманский драмтеатр Северного флота отменяет все спектакли на март и апрель
В Мурманске учащиеся из Норвегии, помещенные в обсерватор, не понимают, почему находятся там
Все концерты в Мурманской областной филармонии отменили
Управляющие компании Мурманской области просят чаще мыть подъезды и дезинфицировать ручки и кнопки в лифте
«Поддержим всех»: Правительство Мурманской области профинансирует 62 местные инициативы
В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора
В Мурманске моряк, которого проверяют на коронавирус, сбежал из обсерватора
Жители Мурманска сметают с прилавков туалетную бумагу и крупу