В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора
17 марта в обсерватор при инфекционном отделении областной больницы госпитализировали 68-летнего рыбака с судна "Стакфел". В тот же день оно зашло в рыбный порт Мурманска, вернувшись из Норвегии.
Из-за распоряжения губернатора, сход на берег экипажей без 14-дневного карантина невозможен. Мужчину с признаками ОРВИ обследовали врачи и госпитализировали, хотят тот упорно сопротивлялся, не понимая всей серьезности ситуации.
Фото: правительство Мурманской области.
Терпения моряка хватило ненадолго. Около 8 вечера вторника мурманчанин сбежал из обсерватора. Его сразу же стали искать сотрудники полиции и оперативно нашли. Мужчину вернулись в медучреждение, решается о вопрос об избрании для него меры наказания.
В данный момент на самоизоляции находятся 145 человек и 67 - в обсерваторе. Ожидается из Новосибрска результат анализов ирландца, которого проверяют после шахматного турнира.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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