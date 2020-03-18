Все концерты в Мурманской областной филармонии отменили

18 Март 2020 2020-03-18T10:43:16+03:00

Филармония пока что закрывает свои двери. Фото: vk.com/murmansound_ru

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Коронавирус продолжает отправлять на временные каникулы культурные заведения заполярной столицы: Мурманская областная филармония отменила все свои концерты. Так что наслаждаться музыкой придется дома.

- Друзья, с сожалением сообщаем, что все концерты до конца марта отменяются по распоряжению правительства Мурманской области. Билеты на концерт Мурманского филармонического оркестра 22 марта принимаются по месту продажи до 16 апреля. Владельцы абонемента приглашаются на концерт оркестра 24 мая «Дуэль оперетты с мюзиклом», - предупредили в Мурманской филармонии.

Некоторые постановки перенесли аж на восемь месяцев вперед, и посмотреть их можно будет лишь осенью. Так, спектакль «История фламенко» с 27 марта переместили на 27 ноября, а спектакль «Фрида», запланированный 28 марта - на 28 ноября.

Билеты можно сдать по месту продажи с возвратом 100% стоимости. В музыкальном учреждении просят северян с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним: Мурманский театр кукол и областной драматический театр уже отменили все свои спектакли из-за коронавируса.

Фото: правительство Мурманской области.

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