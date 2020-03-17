Из-за коронавируса отменили все спектакли в Мурманском областном драмтеатре
Провести вечер, заняв себя культурным досугом, в Мурманске уже не представляется возможным. Вслед за храмом "плюшевой" Мельпомены в заполярной столице на время закрывается областной драматический театр. Похоже, остается только телевизор смотреть.
- Уважаемые зрители! В связи с постановлением губернатора Мурманской области «О мерах по противодействию распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», отменены все спектакли театра с 17 марта до особого указания. Билеты на постановки можно сдать в местах их приобретения, - сообщили в мурманском драмтеатре.
Деньги за билеты, купленные в кассах театра, можно будет вернуть с 18 марта. Более подробно о возвращении средств можно узнать, обратившись в кассы по телефону (8152) 520-522.
Напомним: с 16 марта из-за коронавируса в Мурманской области запрещены все мероприятия, численностью более 50 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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