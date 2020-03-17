2020-03-17T13:30:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса отменили все спектакли в Мурманском областном драмтеатре

Деньги за купленные ранее билеты можно будет вернуть с 18 марта
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Театр временно уходит за кулисы. Фото: vk.com/murmandramaТеатр временно уходит за кулисы. Фото: vk.com/murmandrama
Изменить размер текста:

Провести вечер, заняв себя культурным досугом, в Мурманске уже не представляется возможным. Вслед за храмом "плюшевой" Мельпомены в заполярной столице на время закрывается областной драматический театр. Похоже, остается только телевизор смотреть.

- Уважаемые зрители! В связи с постановлением губернатора Мурманской области «О мерах по противодействию распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», отменены все спектакли театра с 17 марта до особого указания. Билеты на постановки можно сдать в местах их приобретения, - сообщили в мурманском драмтеатре.

Деньги за билеты, купленные в кассах театра, можно будет вернуть с 18 марта. Более подробно о возвращении средств можно узнать, обратившись в кассы по телефону (8152) 520-522.

Напомним: с 16 марта из-за коронавируса в Мурманской области запрещены все мероприятия, численностью более 50 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

В Мурманской области зафиксировали первый предварительно положительный случай коронавируса. Болезнь диагностировали у иностранного участника шахматного турнира (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моряка с судна "Стакфел", зашедшего в порт Мурманск, проверяют на коронавирус
В оперативном штабе Мурманской области рассказали о самочувствии ирландца с подозрением на коронавирус
В мае добираться из Мурманска в Москву и Анапу придется через Санкт-Петербург
Из-за коронавируса отменили все спектакли в Мурманском областном драмтеатре
В Зареченке сфотографировали собаку, обедающую ногой лося
Ночью по Мурманской области снова прошлась метель
Мурманские реконструкторы провели бой в честь окончания Советско-Финляндской войны
В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб
Погибший в Хибинах житель Санкт-Петербурга отвечал за учебно-тренировочный сбор альпинистских групп
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области предложил организовать психологическую помощь для сдающих ЕГЭ
В Мурманске на футбольном поле умер 14-летний подросток
В Мурманской области есть запас в 2000 тестов по определению коронавируса