Из-за коронавируса отменили все спектакли в Мурманском областном драмтеатре

17 Март 2020 2020-03-17T13:30:53+03:00

Деньги за купленные ранее билеты можно будет вернуть с 18 марта

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Провести вечер, заняв себя культурным досугом, в Мурманске уже не представляется возможным. Вслед за храмом "плюшевой" Мельпомены в заполярной столице на время закрывается областной драматический театр. Похоже, остается только телевизор смотреть.

- Уважаемые зрители! В связи с постановлением губернатора Мурманской области «О мерах по противодействию распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», отменены все спектакли театра с 17 марта до особого указания. Билеты на постановки можно сдать в местах их приобретения, - сообщили в мурманском драмтеатре.

Деньги за билеты, купленные в кассах театра, можно будет вернуть с 18 марта. Более подробно о возвращении средств можно узнать, обратившись в кассы по телефону (8152) 520-522.

Напомним: с 16 марта из-за коронавируса в Мурманской области запрещены все мероприятия, численностью более 50 человек.

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