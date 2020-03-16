В Мурманской области школьники уходят на досрочные каникулы

16 Март 2020 2020-03-16T16:22:10+03:00

А под запретом оказались мероприятия численностью больше 50 человек [видео]

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Результаты второго анализа на коронавирус участника международного шахматного турнира из Ирландии еще не готов. Напомним: в обсерватор спортсмена отправили прямо из аэропорта "Мурманск", первый анализ показал предварительно положительный результат. Однако соломки все же стоит подстелить, а посему оперативный штаб Мурманской области ввел новые ограничения.

- С завтрашнего дня начинаются досрочные каникулы во всех школах региона, которые продлятся до 31 марта. Это позволит минимизировать риск заражения коронавирусом. Кроме того, вводятся ограничения на все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. Дополнительные меры необходимы. Прошу отнестись к ним с пониманием, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что оказавшийся столь резонансным шахматный турнир проводили частные лица, а иностранцы въехали на территорию Кольского полуострова до введения запрета.

- Я хочу попросить северян относиться ко всему происходящему ответственно и спокойно, беречь себя и своих близких и строго следовать всем рекомендациям, - подчеркнул Андрей Владимирович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="996" height="996" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/766694" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис объявил дополнительные каникулы для школьников.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

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