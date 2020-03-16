2020-03-16T16:22:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области школьники уходят на досрочные каникулы

А под запретом оказались мероприятия численностью больше 50 человек [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
COVID-19 отправил школьников на каникулы.COVID-19 отправил школьников на каникулы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Результаты второго анализа на коронавирус участника международного шахматного турнира из Ирландии еще не готов. Напомним: в обсерватор спортсмена отправили прямо из аэропорта "Мурманск", первый анализ показал предварительно положительный результат. Однако соломки все же стоит подстелить, а посему оперативный штаб Мурманской области ввел новые ограничения.

- С завтрашнего дня начинаются досрочные каникулы во всех школах региона, которые продлятся до 31 марта. Это позволит минимизировать риск заражения коронавирусом. Кроме того, вводятся ограничения на все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. Дополнительные меры необходимы. Прошу отнестись к ним с пониманием, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что оказавшийся столь резонансным шахматный турнир проводили частные лица, а иностранцы въехали на территорию Кольского полуострова до введения запрета.

- Я хочу попросить северян относиться ко всему происходящему ответственно и спокойно, беречь себя и своих близких и строго следовать всем рекомендациям, - подчеркнул Андрей Владимирович.

Андрей Чибис объявил дополнительные каникулы для школьников.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-закоронавируса. 16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице (Подробности)

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса.Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске театр кукол отменил спектакли из-за COVID-19
На подъезде к Шонгую произошло смертельное ДТП
В Мурманской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
В Мурманской области школьники уходят на досрочные каникулы
Аэропорт “Мурманск” закрыли на дезинфекцию из-за пассажира с подозрением на коронавирус
Журналистов телеканала “Арктик-ТВ” проверят на коронавирус
Учителей в Мурманской области учат медицинской помощи, так как в школах не хватает медсестер
Отмены пока не будет: Из-за коронавируса вход в кинозалы и на спектакли в Мурманске ограничат
В одном из клубов Североморска нашли тело молодого человека
В Ура-губе из-за шторма затонуло три рыболовецких катера
Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19
Скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области
Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей
Депутат Госдумы от Мурманской области предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны
Генконсульство Норвегии в России закрыло визовый отдел на неопределенный срок