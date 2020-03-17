В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб

17 Март 2020 2020-03-17T11:01:17+03:00

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В Мурманской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности, например, запрещены массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек, школьники ушли на досрочные каникулы, морякам, прибывшим из эпидемиологически неблагополучных стран запрещено сходить на берег без 14-дневной обсервации.

Также в постановлении губернатора Мурманской области о противодействии распространению коронавируса в регионе прописано, что стоит быть осторожнее и верующим.

- Мурманской епархии рекомендуется принять особые меры, направленные на санитарно-эпидемических правил в храмах, церквях, приходах при посещении прихожан и проведении служб, с учетом минимизации непосредственного контакта прихожан с предметами при поведении служб и иных мероприятиях, - уточняется в документе.

А в паломническом центре "Под сенью Трифона" пояснили, что на время отменяются все паломнические поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU