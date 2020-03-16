Аэропорт “Мурманск” закрыли на дезинфекцию из-за пассажира с подозрением на коронавирус
Жителя Ирландии, прилетевшего в Мурманск на международный шахматный турнир, сейчас проверяют на коронавирус. Первый анализ был предварительно положительный, но для достоверности биологический материал был отправлен в лабораторию “Вектор” в Новосибирске.
Проверяют и всех, кто контактировал с иностранцем или мог это сделать, в том числе и наших коллег с “Арктик-ТВ”.
Также под проверку попадут сотрудники аэропорта “Мурманск”, которые проводили личный досмотр ирландца. Его сняли с регистрации на рейс во “Внуково”, когда стало известно о подозрении на коронавирус.
Как сообщил источник “КП”, сейчас воздушная гавань закрыта - в ней проводится дезинфекция. Отмечается, что проверяют пассажиров, которые могли контактировать с иностранцем.
Напомним: с 14 марта в Мурманской области запрещены все мероприятия с участием иностранцев, которые были в стране меньше двух недель.
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