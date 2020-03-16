2020-03-16T16:47:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмены пока не будет: Из-за коронавируса вход в кинозалы и на спектакли в Мурманске ограничат

Места общественного пользования регулярно проходят санобработку
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Театр кукол будет продавать не больше ста билетов на свои спектакли. Фото: Мурманская областьТеатр кукол будет продавать не больше ста билетов на свои спектакли. Фото: Мурманская область
Изменить размер текста:

Идея вывести культурную жизнь в Мурманской области на новый уровень с треском провалилась из-за... коронавируса. Напомним: утром 16 марта шахматиста из Ирландии, участвовавшего в международном турнире ChessMate, госпитализировали с подозрением на COVID-19 – первый анализ дал положительный результат. В регионе же оперативный штаб ввел ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий численностью больше 100 человек.

- Мы пока говорим не о полной отмене, а лишь об ограничении от ста человек. Конечно, большие коммерческие концерты отменятся автоматом, поскольку артистам будет просто невыгодно ехать сюда. Крупные мероприятия также либо будут отменены, либо перенесены на другое время, - рассказал «КП» министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. – Кинотеатры и театры будут работать, но собирать в зале не больше ста человек.

Так, например, руководство «Кинопредприятия Мурманск» приняло решение с 17 марта пускать на каждый сеанс кинотеатров «Мурманск», «Аврора» и «Северное сияние» не более 99 зрителей. Эти же меры примут и на фестивале «Северный характер», который стартует в столице Заполярья 18 марта.

- Я уже издал приказ об ограничении продажи билетов в большой зал на 300 человек. Малый – на 80 зрителей – будет по-прежнему работать в полную силу. Кроме того, в помещении проводится санитарная обработка, - отметил директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов.

В Мурманском областном драматическом театре и театре Северного флота пока еще решают вопрос о том, как обезопасить зрителей от коронавируса. Поэтому как изменится график работы театра, станет известно чуть позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-закоронавируса. 16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице (Подробности)

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса.Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске театр кукол отменил спектакли из-за COVID-19
На подъезде к Шонгую произошло смертельное ДТП
В Мурманской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
В Мурманской области школьники уходят на досрочные каникулы
Аэропорт “Мурманск” закрыли на дезинфекцию из-за пассажира с подозрением на коронавирус
Журналистов телеканала “Арктик-ТВ” проверят на коронавирус
Учителей в Мурманской области учат медицинской помощи, так как в школах не хватает медсестер
Отмены пока не будет: Из-за коронавируса вход в кинозалы и на спектакли в Мурманске ограничат
В одном из клубов Североморска нашли тело молодого человека
В Ура-губе из-за шторма затонуло три рыболовецких катера
Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19
Скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области
Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей
Депутат Госдумы от Мурманской области предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны
Генконсульство Норвегии в России закрыло визовый отдел на неопределенный срок