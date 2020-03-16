Отмены пока не будет: Из-за коронавируса вход в кинозалы и на спектакли в Мурманске ограничат

16 Март 2020 2020-03-16T16:47:56+03:00

Театр кукол будет продавать не больше ста билетов на свои спектакли. Фото: Мурманская область

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Идея вывести культурную жизнь в Мурманской области на новый уровень с треском провалилась из-за... коронавируса. Напомним: утром 16 марта шахматиста из Ирландии, участвовавшего в международном турнире ChessMate, госпитализировали с подозрением на COVID-19 – первый анализ дал положительный результат. В регионе же оперативный штаб ввел ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий численностью больше 100 человек.

- Мы пока говорим не о полной отмене, а лишь об ограничении от ста человек. Конечно, большие коммерческие концерты отменятся автоматом, поскольку артистам будет просто невыгодно ехать сюда. Крупные мероприятия также либо будут отменены, либо перенесены на другое время, - рассказал «КП» министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. – Кинотеатры и театры будут работать, но собирать в зале не больше ста человек.

Так, например, руководство «Кинопредприятия Мурманск» приняло решение с 17 марта пускать на каждый сеанс кинотеатров «Мурманск», «Аврора» и «Северное сияние» не более 99 зрителей. Эти же меры примут и на фестивале «Северный характер», который стартует в столице Заполярья 18 марта.

- Я уже издал приказ об ограничении продажи билетов в большой зал на 300 человек. Малый – на 80 зрителей – будет по-прежнему работать в полную силу. Кроме того, в помещении проводится санитарная обработка, - отметил директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов.

В Мурманском областном драматическом театре и театре Северного флота пока еще решают вопрос о том, как обезопасить зрителей от коронавируса. Поэтому как изменится график работы театра, станет известно чуть позже.

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