В Мурманске театр кукол отменил спектакли из-за COVID-19
Еще несколько часов назад об отмене спектаклей, никто не говорил. Напомним: оперативный штаб Мурманской области ввел ограничения на культурно-массовые мероприятия численностью больше 100 человек. Однако тогда еще не было известно, что у шахматиста из Ирландии, приехавшего на турнир в Заполярье, предварительно положительные результаты анализа на коронавирус.
Дополнительные меры не заставили себя ждать – школьникам устроили внеочередные двухнедельные каникулы, а на мероприятия теперь нельзя собираться больше чем в 50 человек.
- В связи с новым постановлением правительства все спектакли отменены, - сообщила пресс-секретарь Мурманского областного театра кукол Мария Агапова.
Остальные храмы Мельпомены пока хранят молчания. Однако уже известно, что один спектакль актеры отменили.
- Уважаемые зрители! Показ спектакля «Панночка» во дворце «Современник» ЗАТО Александровск, запланированный на 18 марта, отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства! – информирует Драматический театр Северного флота.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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