2020-03-16T17:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске театр кукол отменил спектакли из-за COVID-19

Остальные храмы Мельпомены пока в раздумьях
Елена МОЛОДЦОВА
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Спектакли отменили на время карантина по коронавирусу. Фото: Правительство Мурманской областиСпектакли отменили на время карантина по коронавирусу. Фото: Правительство Мурманской области
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Еще несколько часов назад об отмене спектаклей, никто не говорил. Напомним: оперативный штаб Мурманской области ввел ограничения на культурно-массовые мероприятия численностью больше 100 человек. Однако тогда еще не было известно, что у шахматиста из Ирландии, приехавшего на турнир в Заполярье, предварительно положительные результаты анализа на коронавирус.

Дополнительные меры не заставили себя ждать – школьникам устроили внеочередные двухнедельные каникулы, а на мероприятия теперь нельзя собираться больше чем в 50 человек.

- В связи с новым постановлением правительства все спектакли отменены, - сообщила пресс-секретарь Мурманского областного театра кукол Мария Агапова.

Остальные храмы Мельпомены пока хранят молчания. Однако уже известно, что один спектакль актеры отменили.

- Уважаемые зрители! Показ спектакля «Панночка» во дворце «Современник» ЗАТО Александровск, запланированный на 18 марта, отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства! – информирует Драматический театр Северного флота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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