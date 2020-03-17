86-ой традиционный Праздник Севера в Ловозере отменили

17 Март 2020 2020-03-17T17:47:06+03:00

Из-за коронавируса соревнований по национальным видам спорта не будет

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Спортивные соревнования в Мурманской области одно за другим летят коту под хвост из-за COVID-19. Уже отменили «Лыжню Дружбы», международный лыжный марафон и Баренц-игры по хоккею с мячом. Следующим на очереди стал традиционный в Мурманской области Праздник Севера.

- Соревнования 86-ого Праздника Севера по национальным видам спорта 21 и 22 марта, запланированные в Ловозере, отменяются. Основанием для этого стал протокол заседания оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции, - сообщается в официальном приказе министра спорта и молодежной политики Заполярья Дениса Клебанова.

К сожалению, любителям зимних видов спорта пока что придется сидеть дома.

Напомним: в Мурманской области запрещены все мероприятия численностью более 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU