В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу
Медицинские работники в Мурманской области сейчас работают гораздо больше обычного. Из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу, а также сложной ситуации по коронавирусу, северян и проверяют чаще на болезни, и лечат.
Врачам на удаленный режим работы не перейти, а вот многие сотрудники компаний, если это позволяют из обязанности, вполне могут посидеть дома и не подвергать себя лишнему риску. К слову, многие работодатели уже рекомендовали коллективам не приходить в офисы. Причем на такой шаг пошли как небольшие фирмы, так и крупные компании. Ограничения будут действовать примерно до середины апреля.
С последними, к слову, в правительстве Мурманской области был отдельный разговор, ведь промышленные объекты не могут встать. Но их руководств пошло навстречу, усилило меры безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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