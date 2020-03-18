В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу

18 Март 2020 2020-03-18T11:52:58+03:00

Фрилансерам особенно хорошо - они и раньше работали удаленно. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Медицинские работники в Мурманской области сейчас работают гораздо больше обычного. Из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу, а также сложной ситуации по коронавирусу, северян и проверяют чаще на болезни, и лечат.

Врачам на удаленный режим работы не перейти, а вот многие сотрудники компаний, если это позволяют из обязанности, вполне могут посидеть дома и не подвергать себя лишнему риску. К слову, многие работодатели уже рекомендовали коллективам не приходить в офисы. Причем на такой шаг пошли как небольшие фирмы, так и крупные компании. Ограничения будут действовать примерно до середины апреля.

С последними, к слову, в правительстве Мурманской области был отдельный разговор, ведь промышленные объекты не могут встать. Но их руководств пошло навстречу, усилило меры безопасности.

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