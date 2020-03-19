Два главных университета Мурманска переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T17:35:43+03:00

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Коронавирус уже позакрывал двери некоторых учреждений Мурманска. Так, в заполярной столице отменяются спектакли всех театров, сворачивают свою деятельность суды, школы, бассейны. Теперь переходят на дистанционную работу и два основных мурманских вуза - МГТУ И МАГУ. Учиться студенты будут дома.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Мурманский арктический государственный университет с 19 марта переходит на дистанционное обучение. Вход в здания МАГУ будет ограничен. Студентам рекомендуется по возможности выехать из общежития и отправиться домой, - сообщили в МАГУ.

Удаленно грызть гранит науки с 19 марта по 13 апреля будут и учащиеся Мурманского государственного технического университета, о чем проинформировали на сайте вуза.

Что касается образовательных заведений среднего звена в областном центре, то они пока не перешли на дистанционное обучение. Как сообщили "КП" в Мурманском педагогическом колледже, колледже искусств, строительном колледже имени Н. Е. Момота и индустриальном колледже, соответствующих распоряжений от регионального министерства к ним пока не поступало. Но, вероятнее всего, они тоже скоро закроют свои двери.

В мурманском колледже экономики и информационных технологий рассказали, что для разных факультетов будет организована разная форма обучения - удаленная или в привычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU