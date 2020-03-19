2020-03-19T15:04:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области закрывают бассейны, а учебные учреждения переходят на свободное посещение

В регионе из-за коронавируса ужесточают меры пресечения
Мария ПАШЕНКОВА
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Бассейны в Заполярье закроют для посещения.Бассейны в Заполярье закроют для посещения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ожидаемо, но в Мурманской области, где введен режим повышенной готовности, ужесточают меры безопасности. Напомним: в регионе зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Его диагностировали у 19-летнего жителя Ирландии, приехавшего на шахматный турнир.

- В регионе с 20 марта будут закрыты все бассейны вне зависимости от формы собственности, - сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис. - Также все образовательные учреждения: высшие, средние и дополнительного образования - переходят на свободный режим посещения или дистанционное обучение. Решение - за их руководством.

Кафе, рестораны и прочие общественные места, а том числе кино, решили не закрывать. Но они должны усилить санитарные меры. Северян, которые заметят нарушения, просят сообщать о них в надзорные требования.

Тем не менее, все театры в Заполярье уже отменили спектакли, а филармония решила проводить свои концерты в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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