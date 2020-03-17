В оперативном штабе Мурманской области рассказали о самочувствии ирландца с подозрением на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T14:40:31+03:00

Первый анализ на новую болезнь стал предварительно положительным

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Утром 16 марта прямо из аэропорта “Мурманск” увезли жителя Ирландии. Мужчина проходил регистрацию на рейс в Москву, но в Мурманской области ему придется задержаться минимум на две недели.

Дело в том, что иностранец был участником проходившего в Мурманске международного шахматного чемпионата. У всех спортсменов брали анализы на коронавирус, и у ирландца он стал предварительно положительным.

Его срочно госпитализировали в обсерватор при инфекционном отделении областной больницы.

- Житель Ирландии чувствует себя нормально. Жалоб нет. Выраженных симптомов простуды тоже нет, но есть небольшое повышение температуры (37), - сообщили новую инфицирования в оперативном штабе.

Уже сегодня или завтра станет известен точный диагноз - из лаборатории “Вектор” в Новосибирске придут результаты повторного теста.

В самоизоляции будет находиться и глава администрации Мурманска Евгений Никора, который был на открытии шахматного турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU