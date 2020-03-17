Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом

В Новосибирск были направлены анализы жителя Ирландии, который приехал в Мурманск на международный шахматный турнир. Напомним: соревнования проходили на прошлой неделе, и в них принимали участие иностранцы. Как раз одновременно с этим правительство Мурманской области запретило жителям других стран, находившимся в стране менее 14 дней, посещать массовые мероприятия. Но шахматисты из-за границы все-таки сыграли.

У одного из них - ирландца - анализ на коронавирус дал предварительно положительный результат. Мужчину срочно, прямо от стойки регистрации в аэропорту "Мурманск", увезли в обсерватор при инфекционном отделении Мурманской областной больницы. Все участников турнира также поместили на 14-дневный карантин. Кто-то находится дома, другие - на базе отдыха "Голубая бухта". Здесь до 31 марта будут находиться иностранцы.

На открытии шахматного турнира был глава администрации Мурманска Евгений Никора. Сразу после посещения мероприятия он в добровольную изоляцию не ушел, а утром 16 марта был на оперативном совещании у губернатора Мурманской области. Однако 17 марта стало известно, что встречи и поездки Евгения Никоры отменяются, а сам он ближайшие две недели не должен будет с кем-то контактировать. Он госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы. Однако в обсерватор его не поместят: после анализов главу администрации отправят домой на добровольный карантин.

- Анализы у меня уже взяли, они должны быть готовы до конца 17 марта. После этого я буду находиться в Мурманске на съемной квартире. Чувствую я себя хорошо, никаких симптомов у меня нет. Здесь в больнице я даже немного поспал и чувствую себя лучше, чем вчера, - с юмором относится к ситуации Евгений Викторович. - Сейчас я в палате и работаю. На карантине я буду находиться две недели, отсчет идет от 13 марта. На самоизоляцию я ушел сразу, как только поступила информация о возможном диагнозе жителя Ирландии. Узнали мы о нем около 10 утра 16 марта.

К слову, с ирландцем Евгений Никора лично не общался, как и с другими шахматистами. На открытии он был не более 7 минут. Кстати, на шахматном турнире присутствовала и глава регионального Роспотрбнадзора Лена Лукичева. Однако она о добровольной самоизоляции не сообщала, а продолжает работать.

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