В Мурманскую область из-за границы прибудет 3 тысячи моряков, побывавших в странах с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T15:14:04+03:00

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В Мурманской области усиливают меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Напомним, 19 марта стало известно о первом больном в регионе - им стал 19-летний ирландец, прибывший в Мурманск на международный шахматный турнир.

В числе мер - запрет на сход на берег моряков, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных страны, без 14-дневного карантина.

- Сейчас с компаниями готовится график замены экипажей. Всего из-за границы должны вернуться три тысячи моряков, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: на прошлой неделе в обсерватор при областной больнице поместили 47 моряков, прибывших из очага распространения болезни в Норвегии. Всех их проверили на коронавирус, результат отрицательный. Поэтому мужчин отпустят проходить самоизоляцию дома. Также на этой неделе с судна “Стакфел” госпитализировали 68-летнего моряка с признаками ОРВИ. Он попал в обсерватор, откуда сбежал, потому что очень хотел встретиться с семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU