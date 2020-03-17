Моряка с судна "Стакфел", зашедшего в порт Мурманск, проверяют на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T14:55:22+03:00

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Не зря в правительстве Мурманской области, учитывая режим повышенной готовности из-за коронавируса, запретили морякам, прибывающим из эпидемиологически неблагополучных стран, сходить на берег. Точнее, сходить можно, да только после 14-дневной самоизоляции.

Утром 17 марта в порт Мурманск зашло судно "Стакфел", принадлежащее ООО "Баренцбиоресурс".

- 11 дней назад выгружались в Киркенесе (там зафиксирован случай коронавируса. - Ред). Поэтому на борт сразу поднялась комиссия с врачами Роспотребнадзора. Одного рыбака с повышенной температурой забрали с подозрением на коронавирус. Экипаж - на карантине. Врачи продолжают работать на "Стакфеле", - сообщили утром в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

Позже стало известно, что ограничения сняты, но не полностью.

- Областной Роспотребнадзор снял карантин с траулера "Стакфел". Больного члена экипажа осмотрел врач-инфекционист, признаков коронавируса не нашел. Докеры приступают к выгрузке 130 тонн рыбы с судна.

Напомним: на выходных на карантин поместили 47 наших рыбаков, вернувшихся с работы в Норвегии.

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ИСТОЧНИК KP.RU