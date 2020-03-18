В Мурманске моряк, которого проверяют на коронавирус, сбежал из обсерватора
Утром 117 марта в порт Мурманск зашло рыболовецкое судно "Стакфел", принадлежащее ООО "Баренцбиоресурс". Так как оно вернулось из Норвегии, которую признали из-за скорости распространения коронавируса эпидемиологически неблагополучной страной, экипажу запретили спускаться на берег.
Тем более, что у одного из моряков - 68-летнего мужчины - были признали респираторного заболевания. У него зафиксировали повышенную температуру и госпитализировали, чтобы проверить на вирус. Впрочем, мужчина против этого решения протестовал, потому как не видел проблем со своим самочувствием и хотел быстрее оказаться с семьей.
- Он отказался от госпитализации. После чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Мужчина поехал в больницу, однако около 20.00 самовольно ее покинул.
- Врачи сразу оповестили о случившемся полицию. Сотрудники УМВД по Мурманской области в настоящее время продолжают поиски, - пояснили в штабе.
Моряку за такое самовольство грозит административное или уголовное наказание: штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
Диагноз у мужчины еще не подтвержден, установят его только после того, как придут результаты анализов из лаборатории "Вектор" в Новосибирске.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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