2020-03-18T00:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске моряк, которого проверяют на коронавирус, сбежал из обсерватора

Мужчину сейчас ищет полиция, ему грозит административная или уголовная ответственность
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из инфекционного отделения.В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из инфекционного отделения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 117 марта в порт Мурманск зашло рыболовецкое судно "Стакфел", принадлежащее ООО "Баренцбиоресурс". Так как оно вернулось из Норвегии, которую признали из-за скорости распространения коронавируса эпидемиологически неблагополучной страной, экипажу запретили спускаться на берег.

Тем более, что у одного из моряков - 68-летнего мужчины - были признали респираторного заболевания. У него зафиксировали повышенную температуру и госпитализировали, чтобы проверить на вирус. Впрочем, мужчина против этого решения протестовал, потому как не видел проблем со своим самочувствием и хотел быстрее оказаться с семьей.

- Он отказался от госпитализации. После чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Мужчина поехал в больницу, однако около 20.00 самовольно ее покинул.

- Врачи сразу оповестили о случившемся полицию. Сотрудники УМВД по Мурманской области в настоящее время продолжают поиски, - пояснили в штабе.

Моряку за такое самовольство грозит административное или уголовное наказание: штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Диагноз у мужчины еще не подтвержден, установят его только после того, как придут результаты анализов из лаборатории "Вектор" в Новосибирске.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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