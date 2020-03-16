2020-03-16T08:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Моряков из Мурманской области, вернувшихся из Норвегии, переводят из одного места карантина в другое

Мужчины проведут в изоляции две недели
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске есть несколько мест для карантина.В Мурманске есть несколько мест для карантина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На минувших выходных 49 человек попали в санитарную зону на КПП "Борисоглебск". Это 47 моряков, которые возвращались с работы из Норвегии, и 2 водителя автобусов. После обработки транспортных средств и первичного осмотра мужчин, их пустили на территорию Мурманской области, но вот домой они попадут еще не скоро.

По новым правилам северяне, которые возвращаются из стран, неблагополучных по коронавирусу, должны пройти обязательный карантин.

- Моряки из места временной обсервации на улице Павлика Морозова будут доставлены автобусом в сопровождении сотрудников полиции в обсерватор инфекционного отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. Там они проведут ближайшие 2 недели. Согласно регламенту водители и медицинские работники будут использовать индивидуальные средства защиты: костюмы, маски и перчатки. После перевозки будет проведена санитарная обработка транспорта и места временного карантина моряков, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Напомним, по последним данным, на карантине находятся 62 жителя Мурманской области. В числе госпитализированных для проверки на коронавирус - дети. Однако случаев новой болезни в Заполярье не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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