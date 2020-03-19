Из-за COVID-19 суды в Мурманской области три недели будут рассматривать только неотложные дела

19 Март 2020 2020-03-19T13:44:43+03:00

А заседания по возможности будут проводить по видеоконференц-связи

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Суды закрылись из-за коронавируса! Такая новость облетела Мурманскую область, вызвав новую волну паники в связи с надвигающейся волной эпидемии. Однако это не совсем верно: служители Фемиды продолжают работать, но и как большинство учреждений и компаний объявляют временное военное положение.

- Мы руководствуемся постановлениями Верховного суда и Совета судей Российской Федерации. В частности с 19 марта по 10 апреля не будет вестись личный прием граждан. Все документы можно направить через электронную приемную или по почте, - объясняют в Управлении судебного департамента в Мурманской области.

Кроме того, временно служители Фемиды будут рассматривать только дела безотлагательного характера такие, как избрание меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего, или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Но даже их при технической возможности рекомендовано проводить по видеоконференц-связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU