2020-03-19T14:40:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Воскресные школы Мурманской области из-за коронавируса ушли на каникулы

В сеть для воспитанников выложат материалы для самоподготовки
Елена МОЛОДЦОВА
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Занятия воскресных колах приостановили из-за эпидемии.Занятия воскресных колах приостановили из-за эпидемии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Великий и ужасный COVID-19 добрался и до Кольского полуострова. В этом ему помог 19-летний шахматист из Ирландии, который приехал на ежегодный международный турнир в Мурманскую область, не подозревая, что заразился опасной инфекцией. Однако еще до того, как диагноз подтвердился, оперативный штаб принял решение отправить школьников на досрочные каникулы. В след за ними тайм-аут в образовательном процессе взяли и воспитанники воскресных школ.

- Воскресные школы, приходские секции и кружки митрополии приостанавливают свою работу на время эпидемии коронавируса до особого распоряжения. Точно так же прекращаются занятия в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви и отправившиеся на сессии студенты-заочники возвращаются домой, - сообщил о вынужденных каникулах митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Воскресные школы предлагают своим воспитанникам все же не терять времени даром и заняться самоподготовкой, а уже с материалами педагоги помогут.

- Мы уже выложили в наше сообщество в социальных сетях книги для самостоятельного прочтения, а также будет предлагать и другие материалы, - говорит заведующая воскресной школы при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле Яна Петрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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