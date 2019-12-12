Министр здравоохранения Мурманской области лично осмотрел одного из пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-12T16:14:48+03:00

Дмитрий Панычев лично осмотрел одного из пострадавших на "Кузнецове". Фото: vademec.ru

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А вот и официальное подтверждение того, что на пожаре, который вспыхнул утром 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Напомним: сообщение о возгорании знаменитого корабля, который сейчас находится на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, поступило в 10.16. Площадь, объятая огнем, сначала оценивалась в 120 квадратных метров, а потом возросла до 600. С пламенем борются восемь пожарных расчетов. Вместе с военными огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания на крейсере только к 13.22.

Источник «КП» сообщает о 10 пострадавших и двух пропавших без вести. Частично эту информацию подтвердили в правительстве Мурманской области.

- Все 10 пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем, - отмечают в пресс-службе правительства региона. – Состояние девяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, одного пострадавшего – как тяжелое.

Именно к этом пациенту и направился министра здравоохранения по Мурманской области Дмитрий Панычев, который по поручению главы региона Андрея Чибиса держит ситуацию на личном контроле. Вместе с коллегами он провел осмотр пострадавшего в отделении реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU