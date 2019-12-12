Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-12T15:34:50+03:00

На 35-м заводе работает восемь пожарных расчетов. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

На помощь экстренным службам Мурманской области вызвали спасателей из Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Пять часов пожарные борются с огнем на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Напомним: пожар на знаменитом корабле произошел во время сварочных работ в 10.16. Возгорание началось в трюме первого энергоотсека. Площадь, объятая огнем, оценивается в 600 квадратных метров.

- В момент начала пожара на крейсере находилось 400 рабочих судоремонтного завода, - рассказывает начальник пресс-службы Центра судоремонтов «Звездочка» Евгений Гладышев.

Как сообщает пресс-службы Северного флота, группа военнослужащих из состава экипажа корабля смогла локализовать очаг задымления и эвакуировать рабочих. Именно поэтому никто из представителей промышленности не пострадал. По крайней мере, такую информацию дают в пресс-службе Центра судоремонтов «Звездочка».

- При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали 10 человек и двое пропали без вести. Один находится в больнице с черепно-мозговой травмой, остальные девять отравились угарным газом, - говорит источник «КП».

По информации Северного флота, количество пострадавших на «Кузнецове» в пять раз меньше – все го два человека, жизни которых ничего не угрожает.

- Двое наших сотрудников с первых минут участвовали в локализации задымления и получили травмы дыхательных путей. Им оказана медицинская помощь, - уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают 8 пожарных расчетов. В 13.22 им удалось локализовать очаг возгорания. Тем не менее, на помощь им вызвали спасателей из Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске горит авианосец «Адмирал Кузнецов»

По предварительным данным, три человека пропали без вести [видео, дополняется] (подробности)

К горящему крейсеру «Адмирал Кузнецов» едет губернатор Мурманской области

Андрей Чибис прервал личный прием (подробности)

При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадало двое военных

За 15 минут на место ЧП приехало три скорых и несколько пожарных машин [видео, дополняется] (подробности)

Северный флот: Очаг возгорания на «Кузецове» локализован

Рабочие не пострадали, а военным повезло меньше (подробности)

Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб

Андрей Чибис на месте поверил, как борются с огнем (подробности)

Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10

Полыхающий энергоотсек решили залить водой (подробности)

Официально: в больницу госпитализировали 10 пострадавших в пожаре на "Адмирал Кузнецов"

Состояние одного человека оценивается как тяжелое (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU