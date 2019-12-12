2019-12-12T15:34:50+03:00
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести

На помощь экстренным службам Мурманской области вызвали спасателей из Санкт-Петербурга
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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На 35-м заводе работает восемь пожарных расчетов.На 35-м заводе работает восемь пожарных расчетов.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Пять часов пожарные борются с огнем на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Напомним: пожар на знаменитом корабле произошел во время сварочных работ в 10.16. Возгорание началось в трюме первого энергоотсека. Площадь, объятая огнем, оценивается в 600 квадратных метров.

- В момент начала пожара на крейсере находилось 400 рабочих судоремонтного завода, - рассказывает начальник пресс-службы Центра судоремонтов «Звездочка» Евгений Гладышев.

Как сообщает пресс-службы Северного флота, группа военнослужащих из состава экипажа корабля смогла локализовать очаг задымления и эвакуировать рабочих. Именно поэтому никто из представителей промышленности не пострадал. По крайней мере, такую информацию дают в пресс-службе Центра судоремонтов «Звездочка».

- При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали 10 человек и двое пропали без вести. Один находится в больнице с черепно-мозговой травмой, остальные девять отравились угарным газом, - говорит источник «КП».

По информации Северного флота, количество пострадавших на «Кузнецове» в пять раз меньше – все го два человека, жизни которых ничего не угрожает.

- Двое наших сотрудников с первых минут участвовали в локализации задымления и получили травмы дыхательных путей. Им оказана медицинская помощь, - уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают 8 пожарных расчетов. В 13.22 им удалось локализовать очаг возгорания. Тем не менее, на помощь им вызвали спасателей из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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