С авианосцем случилось второе ЧП за два года.С авианосцем случилось второе ЧП за два года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
2019-12-12T11:40:30+03:00
Происшествия

В Мурманске горит авианосец «Адмирал Кузнецов»

По предварительным данным, три человека пропали без вести [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Очередное ЧП произошло с знаменитым авианосцем «Адмиралом Кузнецовым», который сейчас стоит на ремонте в столице Заполярья. Около 10.00 12 декабря на крейсере вспыхнул пожар. На место уже съезжаются экстренные службы, но пока о масштабах происшествия говорить рано – проводится разведка.

По словам очевидцев, с верхней палубы «Кузнецова» виден дым.

- По предварительным данным, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время проведения сварочных работ, - цитирует своего собеседника «Интерфакс».- Шесть человек спасены с горящего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Также сообщается, что площадь пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросла до 120 квадратных метров, горит дизтопливо. Огонь охватил весь энергоотсек. В первые минуты после подара три человека, которые в момент возгорания находились в трюме, пропали без вести – с ними не удавалось установить связь. Однако, как стало известно, двух из них удалось спасти. О судьбе третьего пока ничего не сообщается.

- Информация о пострадавших во время пожара на авианосце пока не подтверждается, сообщают в Центре судоремонта «Звездочка».

Напомним: это не первое происшествие со знаменитым авианосцем. В октябре 2018 года чуть гроза морей и океанов едва не погиб из-за сбоя в электроснабжении плавучего дока в Росляково, где крейсер стоял на ремонте. К счастью, «Кузнецов» не пошел ко дну, но получил 52 повреждения. На их устранение потребовалось 70 миллионов рублей. В итоге было решено, что полностью модернизируют авианосец на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Расследование уголовного дела, возбужденного по затоплению плавдока в Росляково, продолжается.

Видео пожара на крейсере Адмирал Кузнецов . Источник: 5-tv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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