Официально: в больницу госпитализировали 10 пострадавших в пожаре на "Адмирал Кузнецов"

Свыше 400 человек были задействованы на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на 35 СРЗ в Мурманске, когда на корабле случился пожар.

Напомним: возгорание началось около 10 утра 12 декабря. Предварительная версия - воспламенение горючих материалов во время сварки. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, борьба с ним продолжается. Очаг возгорания локализовали в 13.22.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/749311" frameborder="0"></iframe> Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Изначально проходила информация о трех пропавших без вести и одном пострадавшем. Через два часа после начала ЧП число пострадавших увеличилось до 11, а вот число пропавших - до одного. В правительстве Мурманской области сделали официальное заявление.

Пожар на крейсере продолжают тушить.Фото: Алексей Володарский

- Все 10 пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем, - отмечают в пресс-службе правительства региона. – Состояние девяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, одного пострадавшего – как тяжелое.

Именно к этом пациенту и направился министра здравоохранения по Мурманской области Дмитрий Панычев, который по поручению главы региона Андрея Чибиса держит ситуацию на личном контроле. Вместе с коллегами он провел осмотр пострадавшего в отделении реанимации. Как стало известно "КП", один человек получил черепно-мозговую травму, остальные отравились продуктами горения. Часть пострадавших находится в областной больнице, часть в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

Пожар на "Адмирале Кузнецов" начался около 10 утра.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Из-за ЧП был создан оперативный штаб. На Северном флоте сообщили, что боеприпасов и вооружения на авианосце на момент пожара не было. На помощь мурманским спецслужбам спешат питерские коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/749353" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов".Как рассказали в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ (c) Ruptly

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