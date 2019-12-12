Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-12T17:29:13+03:00

За жизнь двоих пострадавших борются в реанимации. Фото: vk.com/kuznetcovadmiral

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Информация о происходящем на 35-м судоремонтом заводе в Мурманске, где утром 12 декабря загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», меняется буквально каждую минуту.

Напомним: в 10.16 на знаменитом корабле вспыхнул пожар. По предварительной версии, возгорание произошло во время сварочных работ в трюме первого энергоотсека. Рабочих военные вывели в первую очередь, и, как заверяют в судоремонтном центре «Звездочка», никто из них не пострадал.

По информации Северного флота, есть пострадавшие среди военных – их двое. Однако есть и другие более устрашающие данные.

- Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10, - сообщают экстренные службы.

Причем, за жизнь двоих из них сейчас борются в реанимации.

Тем не менее, пожар, разбушевавшейся на площади 600 квадратных метров, удалось локализовать. Но до ликвидации еще далеко.

- Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается, горящий энергоотсек решили залить водой, - цитирует свой информированный источник «Интерфакс».

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ИСТОЧНИК KP.RU